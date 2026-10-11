Захарова обвинила Зеленского в возвращении Украины к первобытно-общинному строю

Президент Украины Владимир Зеленский возвращает страну к язычеству и первобытно-общинному строю. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале .

Поводом для комментария стало интервью украинского президента после заявления главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о смене руководителя в стране.

Захарова обратила внимание на английские слова, которые использовал Зеленский: choose («выбирать») и leader («лидер») вместо elect («избирать») и president («президент»). По ее мнению, такая формулировка подразумевает, что украинцы уже выбрали лидера и потому не должны избирать президента.

«В пучину язычества киевский режим тащит людей не только в религиозном смысле, но и в контексте государственного устройства. Зеленский возвращает остатки страны к уровню первобытно-общинного строя», — написала дипломат.

До этого The Wall Street Journal назвала заявление президента США о необходимости смены президента Украины признаком самого серьезного за полтора года кризиса в отношениях Вашингтона и Киева.