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    Уиткофф и Кушнер перенесли запланированную поездку в Россию — СМИ

    Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в РФ, чтобы узнать позиции Украины и ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили поездку в Москву до того времени, пока не решится вопрос о готовности Киева и Евросоюза согласовать единое предложение по переговорам для России. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник.

    Такое решение приняли на фоне кризиса в отношениях с Киевом.

    «По крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для [президента России Владимира] Путина», — заявили авторы статьи.

    До этого в США сообщали, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву до конца октября. Представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился, что американская делегация прибудет в этот срок. При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин всегда рад с ними встретиться.

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