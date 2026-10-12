Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в РФ, чтобы узнать позиции Украины и ЕС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили поездку в Москву до того времени, пока не решится вопрос о готовности Киева и Евросоюза согласовать единое предложение по переговорам для России. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник.

Такое решение приняли на фоне кризиса в отношениях с Киевом.

«По крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для [президента России Владимира] Путина», — заявили авторы статьи.

До этого в США сообщали, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву до конца октября. Представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился, что американская делегация прибудет в этот срок. При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин всегда рад с ними встретиться.