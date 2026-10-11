Победу России в специальной операции приближают только российские военные, дроны «Герань» и баллистические ракеты. Такое мнение на платформе «Макс» высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта. Медведев констатировал, что никаких последствий этого высказывания не будет.

«[Трамп] никогда не меняет позицию, мы хорошо знаем. Так что те, кто излишне обрадовался, возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и „Герани“ приближают победу», — написал политик.

Медведев добавил, что правящая верхушка Украины находится в ступоре после резкой критики со стороны Трампа.

«По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», — заключил он.

Ранее Трамп призвал провести президентские выборы на Украине.