Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила прекратить передачу разведданных и поставки оружия Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным обозревателей, официальные лица США звонили в столицы стран ЕС и Киев 10 и 11 октября. Вашингтон также пригрозил остановить программу PURL, по которой европейские страны закупали для Украины американское оружие.

В частности, американские представители обсуждали этот вопрос с заместителем главы офиса президента Украины Павлом Палисой.

Axios со ссылкой на анонимного украинского чиновника добавил, что США могли заявить о прекращении передачи разведданных, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

При этом другой, уже американский источник журналистов, опроверг информацию об угрозах. Он заявил, что Вашингтон лишь подтвердил готовность продолжать поставки вооружений и обмен разведданными, добавив, что Киеву не следует предпринимать действия, которые могут навредить американским потребителям.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС предоставить Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. По ее словам, помощь могут перечислить уже в ближайшие дни.