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    В Кремле заявили о нагнетании Британией русофобских настроений

    Песков: Британия занимается нагнетанием русофобских настроений

    Фото: РИА «Новости»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил власти Британии в нагнетании русофобских настроений. Его слова привело РИА «Новости».

    По словам Пескова, нагнетанием подобных чувств занимается руководство не только Британии, но и Германии, и Франции. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о комментариях заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернэма.

    «Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, и ряд других европейских государств», — сказал Песков.

    На Генассамблее ООН Бернэм сообщил, что государство создаст центр, для того чтобы остановить «ядовитую волну» атак со стороны других стран. Он также обвинил Россию в распространении дезинформации.

    Недавно президент США Дональд Трамп оценил вероятность войны России с Британией.

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