В Кремле заявили о нагнетании Британией русофобских настроений

По словам Пескова, нагнетанием подобных чувств занимается руководство не только Британии, но и Германии, и Франции. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о комментариях заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернэма.

«Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, и ряд других европейских государств», — сказал Песков.

На Генассамблее ООН Бернэм сообщил, что государство создаст центр, для того чтобы остановить «ядовитую волну» атак со стороны других стран. Он также обвинил Россию в распространении дезинформации.

Недавно президент США Дональд Трамп оценил вероятность войны России с Британией.