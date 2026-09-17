В Солнечногорске проверили доступность участков для маломобильных граждан

Сегодня в Солнечногорске проверили, насколько избирательные участки будут доступны и удобны для маломобильных граждан. Об этом сообщил официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В Культурно-досуговом центре «Тимоново» находятся три участка — № 3005, 3006 и 4112, поэтому здание осмотрели особенно тщательно.

Здесь сделали все для удобства лиц с ограничениями здоровья: предусмотрели отдельные парковочные места, оборудовали удобный пандус, установили кнопки вызова администратора.

Слабовидящим избирателям помогут сориентироваться информационные таблички с тактильными надписями.

У входа маломобильных граждан готовы встретить волонтеры, которые бережно проводят их до места голосования, чтобы процесс был максимально комфортным.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам. Она пожелала партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны.