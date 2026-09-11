Пулково перевел регистрацию пассажиров на ручной режим из-за сбоя

Пассажиров отдельных рейсов в аэропорту Пулково начали регистрировать вручную из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На табло в терминале также временно отсутствует информация о рейсах. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылета и расположение стоек регистрации у сотрудников аэропорта.

«Наши специалисты работают над устранением проблемы», — подчеркнули в пресс-службе авиагавани.

В аэропорту предупредили, что переход на ручную регистрацию может увеличить время обслуживания пассажиров.

«Мы увеличиваем количество агентов по гостеприимству в терминале. Ищите сотрудников в салатовых и бордовых жилетах. Они смогут предоставить информацию по рейсу», — заключили в пресс-службе.

В июне в Пулкове запустили посадку на авиарейсы по системе биометрии без предъявления документов.