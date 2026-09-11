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    Пулково перевел регистрацию пассажиров на ручной режим из-за сбоя

    В аэропорту Пулково из-за сбоя пассажиров начали регистрировать вручную

    Фото: РИА «Новости»

    Пассажиров отдельных рейсов в аэропорту Пулково начали регистрировать вручную из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    На табло в терминале также временно отсутствует информация о рейсах. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылета и расположение стоек регистрации у сотрудников аэропорта.

    «Наши специалисты работают над устранением проблемы», — подчеркнули в пресс-службе авиагавани.

    В аэропорту предупредили, что переход на ручную регистрацию может увеличить время обслуживания пассажиров.

    «Мы увеличиваем количество агентов по гостеприимству в терминале. Ищите  сотрудников в салатовых и бордовых жилетах. Они смогут предоставить информацию по рейсу», — заключили в пресс-службе.

    В июне в Пулкове запустили посадку на авиарейсы по системе биометрии без предъявления документов.