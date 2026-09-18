Мощам святителя Спиридона в Москве 17 сентября поклонились 53 350 паломников

Деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя 17 сентября поклонились 53 350 верующих, это рекордная цифра за три дня. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Утром паломники вновь пришли к храму, в 08:15 конец очереди уже находился близ Парка Горького. Расчетное время ожидания составляло шесть часов. Доступ к мощам открыли в 08:00.

Подойти к очереди можно со стороны станции метро Октябрьская кольцевая.

В первый день, 15 сентября, почтить святителя Спиридона успели 35,2 тысячи человек, 16 сентября 51,15 тысячи верующих. Святыня будет находиться в Храме Христа Спасителя до 14:00 субботы 20 сентября, после чего ее вернут в Грецию на остров Корфу.