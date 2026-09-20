20 сентября 2026 21:00 Рождество Богородицы — 2026: история чуда, народные обычаи и запреты Фото: РИА «Новости» Общество

Рождество Пресвятой Богородицы — один из 12 важнейших православных праздников, двунадесятый, который открывает литургический год. Дата непереходящая: ежегодно 21 сентября. В 2026 году праздник выпадает на понедельник. Что можно и нельзя делать в этот день и как его отмечают в Подмосковье — в материале 360.ru.

История праздника В канонических Евангелиях о рождении Девы Марии ничего не сказано. История сохранилась в церковном Предании и апокрифическом «Протоевангелии Иакова» (II век). Согласно преданию, благочестивые супруги Иоаким и Анна из Иерусалима долгие годы оставались бездетными.

Интересно В древнем обществе бездетность считалась знаком Божьего недовольствия, и однажды священник отказался принять жертву Иоакима в храме. Опечаленный, он удалился в пустыню и молился сорок дней. Анна тоже не переставала просить Бога о ребенке. Им обоим явился ангел и возвестил: молитвы услышаны, у них родится дочь, которую назовут Марией.

Супруги дали обет посвятить ребенка Богу. Через девять месяцев Анна родила девочку — будущую Матерь Спасителя. В богослужебных текстах праздник называют «началом спасения»: с рождения Девы Марии начинается путь к воплощению Христа. Празднование утвердилось на Востоке в IV–V веках, а на Руси церковная дата слилась с народным календарем — Осенинами, праздником окончания жатвы и встречи осени.

Фото: РИА «Новости»

Обычаи и запреты Накануне, 20 сентября, в храмах совершают всенощное бдение, утром 21 сентября — Божественную литургию. Богослужебные облачения в этот день — голубые, символ чистоты и Царства Небесного. Верующие молятся Богородице о семье, здоровье детей и заступничестве, причащаются и исповедуются. После службы принято ставить свечи у праздничной иконы. Утром православные всей семьей шли в церковь, потом собирались за большим столом. Пекли специальные хлеба с буквами «Р» и «Б» на тесте, угощали соседей и раздавали нуждающимся. Принято было навещать молодоженов: старшие родственники давали советы, молодая хозяйка показывала хозяйство. Считалось важным помянуть умерших родителей.

Фото: РИА «Новости»

Согласно народным поверьям, в этот день не стоит брать в руки острые предметы (ножницы, иглы), не давать и не брать деньги в долг, не начинать тяжелую работу. Поста в праздник нет, но если дата выпадает на среду или пятницу, ограничиваются мясо и молочное. В 2026 году 21 сентября — понедельник, так что ограничений нет.

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Как отметят в Подмосковье в 2026 году Богослужения пройдут во всех храмах Московской области. В храмах Воскресенского благочиния, например, всенощное бдение начнется 20 сентября в 16:00–17:00, а литургия — 21 сентября в 8:00–9:00. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове литургию возглавит епископ Истринский Серафим — это особенно торжественное архиерейское богослужение. В Домодедовском округе накануне праздника, 16 сентября, провели молебен для молодых следователей и кадет в храме Рождества Пресвятой Богородицы — церкви, построенной в 1734 году и связанной с историей государственного следствия в России.

Фото: РИА «Новости»

В Крылатском 20 сентября у храма Рождества Богородицы запланировали концерт группы «Кукушкин Баритон», а в SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой — концерт классической музыки воспитанников школы искусств имени Козловского. В Мытищинском районе в ДК «Манюхинский» 26 сентября состоится праздничная программа, посвященная Дню деревень и приуроченная к престольному празднику. Попразднство длится до 25 сентября включительно — в эти дни храмы продолжают вспоминать событие, а приходы могут проводить дополнительные молебны и благотворительные акции.