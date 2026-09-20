100% на Чукотке и рекорды Чечни: главные итоги второго дня выборов в России

Второй день голосования завершился во всех регионах России. Пока Калининград только опечатывает урны, Камчатка уже готовится к началу последнего дня. Главное о ходе выборов и итоги на конец второго дня — в материале 360.ru.

Факты и цифры Единый день голосования — 20 сентября, но в России выборы традиционно проходят в три дня. Сегодня, 19 сентября, завершился второй день этого масштабного события: избирательные участки закрылись на всей территории России в 20:00 по местному времени. Данные о явке поступали по мере закрытия участков — от Камчатки до Калининграда.

Интересно Жители Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР впервые участвуют в выборах депутатов Государственной думы.

По данным ЦИК на 20:00 19 сентября самую высокую явку на выборах депутатов показала Республика Чечня, самые низкие показатели — в Иркутской области. На Чукотке четыре села показали 100%-ную явку на выборах. Одни из самых высоких показателей: Республика Чечня — 85,24%

ДНР — 80,82%

Северная Осетия — 73,73%

Республики Тыва — 73,14%

Запорожская область — 72,91%

Брянская область — 71,07%

ЛНР — 67,58%

Карачаево-Черкесия — 66,24%

Херсонская область — 65,63%

Ямало-Ненецкий автономный округ — 63,30%

Республика Дагестан — 62,9%

Республика Ингушетия — 61,05%

Фото: РИА «Новости»

Самая низкая явка по итогам второго дня: Архангельская область — 28,43%

Ярославская область — 28,43%

Омская область — 28%

Республики Карелия — 27,85%

Иркутская область — 23,87% По данным ЦИК, общая явка в стране составила 44,54%. В досрочном голосовании приняли участие 4,6 миллиона россиян.

Голосование за границей За рубежом работают 333 участка для голосования россиян в 152 странах. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, россияне смогут проголосовать даже в тех странах, которые предпринимают недружественные шаги в отношении России. В том числе в Германии. В большинстве стран определен Единый день голосования — 20 сентября. В тех странах, где россияне голосуют на протяжении трех дней, подвели итоги второго дня. В ЦИК отметили, что голосование за рубежом проходит активно, в том числе в Китае и Израиле, где большое количество российских избирателей. Посол России в Таиланде сообщил, что в Паттайе на выборах в Госдуму проголосовали более 500 человек.

Фото: РИА «Новости»

В Китае голосование проходит в посольстве России и генеральных консульствах в шести городах. Россияне считают участие в выборах не формальностью, а возможностью почувствовать сопричастность к процессам, происходящим на родине. По итогам второго дня в посольстве РФ в Пекине отметили, что инцидентов на участке на зафиксировано. В Узбекистане смогли досрочно проголосовать участники проекта «Российский учитель за рубежом». Россияне могли прийти на участки в Андижане и Намангане. На выборах в Госдуму уже проголосовали 23 тысячи россиян, находящихся за рубежом, рассказали в МИД РФ.

ДЭГ Россияне активно пользуются системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 2026 году она применяется в 32 регионах РФ. Подавать заявление на участие в ДЭГ нужно было заранее, а голосование осуществляется с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября по местному времени. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Центризбирком России не спешит распространять дистанционное электронное голосование на все регионы страны и внедряет эту систему постепенно, поскольку считает важным обеспечить ее надежность и безопасность. В 2026 году на выборах депутатов Госдумы явка избирателей на платформе ДЭГ достигла 80%.

Фото: РИА «Новости»

Наблюдатели со всего мира Процесс наблюдения за выборами проходит круглосуточно, специалисты осуществляют контроль даже за закрытыми участками, сообщил исполнительный директор Ассоциации НОМ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. «Второй день голосования подходит к завершению. Это значит, что наши наблюдатели, даже после того, как двери избирательных участков закроются, продолжат свою работу, продолжат с нами делиться информацией, фото, видеоматериалами о том, как обеспечивается процедура сохранности бюллетеней», — рассказал Песков. В колл-центр ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму поступили более 8,6 тысячи звонков, добавил Песков. Он также отметил, что грубых, массовых нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, в ходе второго дня голосования не выявлено. В качестве наблюдателей на выборах в Госдуму присутствовали и иностранные политики, общественные деятели, журналисты и активисты. Всего за процессом голосования наблюдали более 380 тысяч человек, включая 1126 представителей из 133 стран.

Фото: РИА «Новости»