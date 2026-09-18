Юрист объяснила, повлияет ли миллион рублей на другие выплаты матерям-героиням
Юрист Зайцева: миллион рублей не лишит матерей-героинь других выплат
Получение единовременного поощрения в миллион рублей не повлияет на другие выплаты и меры поддержки, положенные женщинам со званием «Мать-героиня». Об этом 360.ru рассказала основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.
«Это именно единовременная выплата, остальные не поменяются. Один миллион — это просто единовременная выплата, которая ни на что не влияет», — объяснила юрист.
С 1 января 2027 года изменится порядок перечисления этого поощрения: выплаты передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять проактивно, без отдельного заявления. Сам миллион не является новой мерой поддержки — единовременное поощрение предусмотрено при присвоении звания «Мать-героиня» и сейчас.
Как матери-героини будут получать миллион рублей с 2027 года, когда деньги поступят на счет и какие еще меры поддержки им положены — читайте в материале 360.ru.