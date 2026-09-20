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    Россия и США в ближайшие недели проведут встречу по раздражителям

    Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу России и США в ближайшие недели

    Фото: РИА «Новости»

    Россия и Соединенные Штаты в ближайшие недели проведут встречу по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

    «В ближайшие недели [ожидаются переговоры]», — сказал он.

    По его словам, встречи такого характера стали регулярными. Однако темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ожидаемого.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса о новых санкциях против России. Он также получил полномочия ввести 100-процентные пошлины для основных покупателей российских энергоресурсов. Пока неизвестно, введет ли он их.