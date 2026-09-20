Россия и США в ближайшие недели проведут встречу по раздражителям
Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу России и США в ближайшие недели
Россия и Соединенные Штаты в ближайшие недели проведут встречу по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».
«В ближайшие недели [ожидаются переговоры]», — сказал он.
По его словам, встречи такого характера стали регулярными. Однако темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемого и ожидаемого.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса о новых санкциях против России. Он также получил полномочия ввести 100-процентные пошлины для основных покупателей российских энергоресурсов. Пока неизвестно, введет ли он их.