ЦИК сообщил предварительную информацию о явке на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Государственную думу за час до окончания голосования составляет 56,66%. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК России.

Третий день голосования завершился почти во всех регионах. Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные данные: по федеральному округу и в субъектах Российской Федерации.

В Подмосковье явка избирателей составила 49,34%, на избирательных участках проголосовали 43,71% избирателей, а с помощью ДЭГ — 90,57% зарегистрированных в этой системе избирателей.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в Единый день голосования 2026 года избиратели должны выбрать 20,7 тысячи депутатов и выборных должностей. В федеральном бюллетене — 10 партий, в Подмосковье также проходит голосование за депутатов Мособлдумы.