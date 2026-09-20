Сенатор Карякин высоко оценил уровень контроля на выборах в Подмосковье

Всемирно известный гроссмейстер, многократный чемпион мира, сенатор и член партии «Единая Россия» Сергей Карякин посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он высоко оценил уровень контроля за голосованием, сообщил пресс-центр Московской области по выборам.

Карякин отметил, что бывал на подобных площадках в прошлые годы.

«Но увиденное сегодня здесь действительно впечатляет. Главное преимущество — возможность в режиме реального времени наблюдать за любым участком. Сразу видно, на каком высоком технологическом уровне организован избирательный процесс», — подчеркнул он.

Сенатор проголосовал на своем участке, а в ЦОН решил посмотреть за ходом голосования в других округах. С собой он взял 10-летнего сына Алексея. По мнению шахматиста, прививать гражданскую ответственность нужно с детства.

Голосование проходит в течение трех дней, россияне выбирают депутатов Госдумы и некоторых региональных парламентов. В Подмосковье проходят также выборы в Мособлдуму. В регионе явка к 15:00 составила 45,81%.