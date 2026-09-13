В городах России построят бесплатные парки аттракционов

Автономная некоммерческая организация «Евразия» запланировала строительство бесплатных парков аттракционов в разных городах России. Об этом сообщил председатель ПАО «Банк ПСБ» и попечительского совета организации Петр Фрадков, рассказало РИА «Новости» .

«Особенно важно, что здесь (в Твери. — Прим. ред.) создан первый в России бесплатный парк аттракционов. Этот проект будет реализован и в других городах нашей страны», — сказал Фрадков.

По словам члена попечительского совета АНО «Евразия» и генерального директора А7 Илана Шора, пространство преобразили за три месяца, сохранив его исторический облик.

Меценат отметил, что бизнес должен участвовать в создании общественных пространств, развитии спорта и расширении возможностей для детей. Он напомнил, что при поддержке холдинга ранее в Молдавии появились парки «Орхейленд» и «Гагаузленд», в Бишкеке — парк «Евразия», а в Курске продолжили строительство «Курской сказки».

Соглашение с АНО «Евразия» о реализации трех социальных проектов Тверская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме сада, в регионе запланировали построить спортивный центр и обновить автомобили скорой помощи.