Ульянов указал на явления кризисного характера в МАГАТЭ

Неспособность Генеральной конференции МАГАТЭ второй год подряд согласовать основные технические резолюции свидетельствует о явлениях кризисного характера. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова привел ТАСС .

«Возможно, это еще не кризис, но налицо очень тревожные явления кризисного характера», — отметил он.

Ранее стало известно, что антииранскую резолюцию МАГАТЭ не поддержали три страны. Это Россия, Китай и Нигер. Документ поддержали 23 члена Совета управляющих МАГАТЭ. Еще восемь воздержались.

Резолюцию по Ирану разработали США и страны «евротройки»: Великобритания, Франция и Германия. Они подготовили документ из-за отказа иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и предоставить запасы обогащенного урана для проверки.