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    Ульянов указал на явления кризисного характера в МАГАТЭ

    Ульянов: в МАГАТЭ наблюдаются тревожные явления кризисного характера

    Фото: РИА «Новости»

    Неспособность Генеральной конференции МАГАТЭ второй год подряд согласовать основные технические резолюции свидетельствует о явлениях кризисного характера. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова привел ТАСС.

    «Возможно, это еще не кризис, но налицо очень тревожные явления кризисного характера», — отметил он.

    Ранее стало известно, что антииранскую резолюцию МАГАТЭ не поддержали три страны. Это Россия, Китай и Нигер. Документ поддержали 23 члена Совета управляющих МАГАТЭ. Еще восемь воздержались.

    Резолюцию по Ирану разработали США и страны «евротройки»: Великобритания, Франция и Германия. Они подготовили документ из-за отказа иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и предоставить запасы обогащенного урана для проверки.

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