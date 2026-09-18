Для работы на избирательных участках аккредитовали более 12,5 тысячи журналистов

Аккредитацию для работы на избирательных участках получили свыше 12,5 тысячи журналистов из более 1,8 тысячи изданий. Об этом во время брифинга заявила председатель ЦИК Элла Памфилова .

Она представила доклад об открытии избирательных участков.

«Здесь с нами в дни работы информационного центра высказали намерение работать 1289 журналистов из 79 средств массовой информации, кстати, из 19 стран», — добавила Памфилова.

Глава ЦИК также призвала журналистов обращаться в комиссию, если требуется какая-то помощь или консультация.

По ее словам, на выборах будут присутствовать более 1,2 тысячи международных наблюдателей из 133 стран. За происходящим вызвались наблюдать в том числе представители 13 международных организаций.

По состоянию на 10:09 по московскому времени явка на выборах в Госдуму составила 4,83%. Все участки открылись вовремя, никаких экстраординарных ситуаций не произошло.