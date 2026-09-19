Явка избирателей в Подмосковье на 15:04 19 сентября составила 34,5%. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

Выборы депутатов Государственной думы идут в России три дня с 18 по 20 сентября. В ряде регионов также изберут местные органы законодательной и исполнительной власти. Участки на всей территории страны работают с 8:00 до 20:00.

Во многих субъектах доступно голосование онлайн. к 15:20 19 сентября в системе ДЭГ выдали свыше 3,2 миллиона бюллетеней.

В целом по России к 15:00 по московскому времени проголосовали 33,34% избирателей.

Ранее журналист из США Нуаман Ишфак Мугал отметил высокий уровень интеграции технологий и прозрачность избирательного процесса, посетив Центр общественного наблюдения в Одинцове.