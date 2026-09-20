Явка на выборах 56,57% превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

Явка на выборах в Государственную думу на 18:50 20 сентября составила 56,57%. Данные в онлайн-режиме транслирует Центризбирком.

Это более высокий показатель, чем в 2021, 2016, 2003 и 1993 годах.

В 1993 году проголосовали 54,81% избирателей, в 2003 — 55,75%, в 2016 — 47,88%, в 2021 — 51,72%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени в каждом регионе. Дистанционное электронное голосование прекратится в 19:59 по московскому времени.

Подошел к завершению заключительный день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы. В ряде регионов также выбирают глав субъектов, членов местных и муниципальных парламентов.