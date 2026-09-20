Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о намерении прекратить финансировать Украину в случае избрания на пост президента. Об этом сообщил ТАСС .

Политик добавил, что хочет поддержать мирные усилия президента США Дональда.

Дюпон-Эньян отметил, что из-за отправки больших сумм Украине гражданам страны достается меньше денег.

«Если бы мы не направили туда 25 миллиардов евро, а сейчас уже есть обязательство о 40 миллиардах евро, то у правительства была бы возможность снизить налог на топливо и цены на электричество», — привел пример лидер партии.

По его словам, в мире очень много конфликтов, и если Франция в каждом из них будет кого-то финансировать, ее жители просто загнутся.

Ранее Дюпон-Эньян раскритиковал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений. Он напомнил, что во Франции не хватает денег, а налоги растут.