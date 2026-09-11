Медведев пригрозил Литве исчезновением в случае конфликта с Россией

Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с Россией

Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, где он встретился с военнослужащими.

По словам Медведева, НАТО не станет вступаться за Вильнюс, если Россия ответит на размещение ядерного оружия в республике. Политик подчеркнул, что пятая статья договора о создании НАТО в этом случае не будет реализована и это все признают.

«Они, дурачки, не понимают, что, если, не дай бог, что-то подобное случится, нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится», — добавил зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что другие страны не станут воевать за Литву.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что размещение оружия массового поражения на территории Литвы поставит под угрозу безопасность страны.