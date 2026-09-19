Депутат Мособлдумы отметила высокую явку на выборы

Россияне проявляют интерес к выборам и активно ходят голосовать на избирательные участки. Об этом завила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева.

По ее словам, на избирательные участки люди приходят целыми семьями, взрослые сопровождают своих пожилых родителей. Лобышева отметила, что жители хотят, чтобы регион развивался, поэтому активно голосуют.

Депутат добавила, что атмосфера пропитана ответственностью.

«Я исполнила свой гражданский долг и проголосовала в очном формате. Для меня это не просто формальность, а осознанный шаг и возможность лично повлиять на будущее Подмосковья», — подчеркнула она.

Лобышева высоко оценила организацию процесса и уточнила, что за безопасностью следят сотрудники полиции, за прозрачность — наблюдатели. Также она поблагодарила волонтеров, которые помогают избирателям.

За прозрачностью выборов следят тысячи наблюдателей от различных кандидатов, партий и общественных организаций. Около четырех тысяч человек направила «Единая Россия».