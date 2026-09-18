Все 1443 избирательных участка в Москве открылись вовремя

Председатель Кириллова: все избирательные участки в Москве открылись вовремя

В Москве все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Госдумы начали работу в установленное время и без нарушений. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, ее процитировало РИА «Новости» .

«В целом все 1443 [участка] открылись вовремя, без нарушений», — сказала она.

В Москве выборы проводят с 18 по 20 сентября. Главным днем выборов является воскресенье. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в городе. Избирательные участки в столичном регионе открылись в 08:00.

Ранее стало известно, что более миллиона россиян уже проголосовали через сайт дистанционного электронного голосования.