В Подольске проголосовала семейная династия заводчан

На избирательном участке № 849 в Подольске свои голоса отдала целая династия заводчан — семья Богатыревых. Ее общий трудовой стаж составляет 357 лет.

В семье Богатыревых 12 человек, которые посвятили жизнь работе на Климовском заводе. Сначала они трудились на штамповочном производстве, а после реорганизации — на специализированно-патронном.

«Династия наша начинается с восьмидесятых годов. Возглавлял ее, первым, кто пришел на это предприятие работать, Богатырев Константин Тимофеевич», — рассказала Зинаида Богатырева.

На выборы пришли три поколения: двоюродная бабушка, мама и дочь. Голосовать они решили по-разному. Старшее поколение отдало голоса на участке, а молодые — онлайн, через ДЭГ.

Сегодня, 20 сентября, стартовал заключительный день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. Россияне в зависимости от своего региона также выбирают губернаторов, местные парламенты и муниципалитеты.