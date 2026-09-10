Антииранскую резолюцию МАГАТЭ не поддержали три страны
РИА «Новости»: Россия, Китай и Нигер не поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Внесенную на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию не поддержали три страны — Россия, Китай и Нигер. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило РИА Новости».
Собеседник агентства подчеркнул, что документ поддержали 23 члена Совета. Еще восемь воздержались.
«Россия, Китай и Нигер — именно эти страны выступили против принятия документа», — сказал он.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X заявил, что резолюцию по Ирану разработали США и страны «евротройки — Великобритания, Франция и Германия.
Они подготовили документ из-за отказа иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и предоставить для проверки состояние запасов обогащенного урана. После принятия резолюции ядерное досье Исламской Республики передадут в Совет безопасности ООН для принятия мер.
В середине июля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры после ударов по строящейся в Иране атомной электростанции «Дарховин». Она подчеркнула, что боевые действия вокруг станции несут огромные риски для ядерной безопасности.