Антииранскую резолюцию МАГАТЭ не поддержали три страны

Внесенную на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию не поддержали три страны — Россия, Китай и Нигер. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило РИА Новости» .

«Россия, Китай и Нигер — именно эти страны выступили против принятия документа», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что документ поддержали 23 члена Совета. Еще восемь воздержались.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X заявил, что резолюцию по Ирану разработали США и страны «евротройки — Великобритания, Франция и Германия.

Они подготовили документ из-за отказа иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и предоставить для проверки состояние запасов обогащенного урана. После принятия резолюции ядерное досье Исламской Республики передадут в Совет безопасности ООН для принятия мер.