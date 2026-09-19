Фейк: при трехдневном голосовании бюллетени можно незаметно подменить

Прошлогоднее видео с сейф-пакетом выдали за нарушение на выборах 2026 года

В соцсетях распространилось видео, авторы которого утверждают, что сейф-пакеты с избирательными бюллетенями якобы можно неоднократно открывать и снова запечатывать. Ролик представили как свидетельство возможной подмены бюллетеней во время трехдневного голосования в сентябре 2026 года. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В опубликованном ролике мужчина демонстрирует вскрытый сейф-пакет на избирательном участке и утверждает, что его можно расклеить, а затем снова закрыть. На этом основании распространяется версия, что во время многодневного голосования содержимое таких пакетов якобы можно подменить до начала подсчета голосов.

Видео вновь появилось в соцсетях 18 сентября 2026 года, в первый день голосования. Однако запись не имеет отношения к нынешней избирательной кампании.

Правда

Распространяемое видео снято не во время выборов 2026 года. Эту же запись опубликовали еще 18 сентября 2025 года в телеграм-канале Виталия Черкасова — бывшего кандидата в депутаты городской Думы Краснодара по избирательному округу № 5.

То, что номер избирательного участка с тех пор не изменился, не делает прошлогоднюю запись свидетельством нарушений на нынешних выборах. Сам ролик также не подтверждает, что кто-либо подменял находившиеся в сейф-пакетах бюллетени.

Порядок обращения с сейф-пакетами при многодневном голосовании регламентирован. После завершения первого дня голосования бюллетени из переносных и стационарных ящиков члены участковых избирательных комиссий помещают в специальные пакеты в присутствии наблюдателей и представителей СМИ.

Затем сейф-пакеты помещают в металлические шкафы, которые закрывают и опечатывают. Шкафы круглосуточно находятся в зоне видеофиксации, в том числе ночью. Сохранность избирательной документации также обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, которые дежурят на участках круглосуточно.

Сейф-пакеты с бюллетенями первого дня голосования должны вскрыть члены участковых комиссий в присутствии наблюдателей после 20:00 20 сентября, когда начнется подсчет голосов.

Таким образом, распространяемый ролик не доказывает подмену бюллетеней на выборах 2026 года. Видео было опубликовано еще год назад, а хранение бюллетеней во время многодневного голосования проходит по установленной процедуре с опечатыванием, видеофиксацией и присутствием наблюдателей.

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