ЦИК подтвердил открытие всех участков в России в штатном режиме

Все избирательные участки открылись на территории России в штатном режиме. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова .

Она выступила с докладом о начале работы избирательных участков по всей стране. В зале заседаний включили счетчики хода голосования.

«Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время. По мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава богу, ничего экстраординарного не произошло», — уточнила Памфилова.

По данным федерального портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в онлайн-формате свои голоса отдали более 1,5 миллиона граждан в 32 российских регионах.

По состоянию на 10:00 проголосовали более 1 500 793 человек. Всего заявки на участие В ДЭГ направили свыше четырех миллионов россиян.

В столице все 1443 избирательных участка открылись в установленное время. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала, что никаких нарушений не выявили.