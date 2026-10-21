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    Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за высказывания в адрес Трампа

    NYT: Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что Трамп в ярости из-за его поведения

    Фото: РИА «Новости»

    В Норвегии на переговорах по Украине спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер указали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его место, отчитав за критику в адрес Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

    «Во вторник специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер упрекнули Владимира Зеленского за его резкие ответы на критику со стороны Трампа», — отметили авторы статьи.

    Американские переговорщики заявили главе киевского режима, что Трамп пришел в ярость из-за его поведения. Зеленский попытался возразить и отказаться от своих слов в адрес главы Белого дома, но в целом все осознал и сдержанно оценивал действия представителей США в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Осло.

    Ранее Кушнер заявил, что переговоры по Украине носят конструктивный характер и даже достигнут «обнадеживающий прогресс». При этом подчеркнул, что еще предстоит большая работа.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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