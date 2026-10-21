Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что предыдущая военная помощь Украине обернулась для страны лишь горем и финансовыми потерями. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы дали многое Украине. Мы абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», — сказал американский лидер.

Американцы и европейцы потратили целое состояние. Соединенные Штаты передали Киеву значительный объем оборудования, в основном военного. Трамп добавил, что европейцы уже устали от необходимости поддерживать Украину.

Ранее Трамп предупредил Киев и лично президента Владимира Зеленского, что отказ от мирного урегулирования украинского конфликта обернется очень плохими последствиями.