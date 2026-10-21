360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Горе и смерти». Трамп назвал негативные последствия американской помощи Киеву

    Трамп: США дали многое Украине, получив взамен горе, смерти и денежные потери

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что предыдущая военная помощь Украине обернулась для страны лишь горем и финансовыми потерями. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Мы дали многое Украине. Мы абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», — сказал американский лидер.

    Американцы и европейцы потратили целое состояние. Соединенные Штаты передали Киеву значительный объем оборудования, в основном военного. Трамп добавил, что европейцы уже устали от необходимости поддерживать Украину.

    Ранее Трамп предупредил Киев и лично президента Владимира Зеленского, что отказ от мирного урегулирования украинского конфликта обернется очень плохими последствиями.

    Читайте также

    Трамп заявил, что попросил Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ Хаббарда

    Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

    «Они просто идут вперед». Трамп оценил военные успехи России на Украине

    Уиткофф вылетит в Петербург после переговоров в Норвегии

    Рубио подтвердил наличие серьезного напряжения между США и Украиной

    White House

    В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

    Глава РФПИ объяснил позицию Зеленского по миру на Украине

    СМИ рассказали о планах Уиткоффа встретиться с Путиным

    В США объяснили, какое предложение Трампа перепугало Украину

    «Пришлось пойти на уступки». Трамп припомнил Зеленскому давний совет по России

    «Я это ценю». Трамп заявил о справедливом отношении России к Украине

    Трамп предложил Украине найти нового представителя для переговоров с Россией