Рубио заявил, что США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций

Антироссийские ограничения могут обернуться последствиями, которые повлияют на весь мир. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с индийским телеканалом CNBC TV18 .

«Они влекут за собой последствия, поскольку направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела. Поэтому здесь приходится искать баланс», — сказал он.

Политик отметил, что многие не осознают до конца, чем могут обернуться для третьих стран подобные ограничительные действия.

Ранее президент США Дональд Трамп включил в новый указ приостановку ограничений против российских чиновников, банков и организаций, которые предполагал недавний закон о санкциях в отношении России.

Как отметил Рубио, глава Белого дома приостановил введение новых санкций, чтобы проверить, могут ли идущие переговоры с Москвой и Киевом завершить конфликт.