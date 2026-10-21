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    Рубио заявил, что США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций

    White House
    Фото: White House

    Антироссийские ограничения могут обернуться последствиями, которые повлияют на весь мир. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с индийским телеканалом CNBC TV18.

    «Они влекут за собой последствия, поскольку направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела. Поэтому здесь приходится искать баланс», — сказал он.

    Политик отметил, что многие не осознают до конца, чем могут обернуться для третьих стран подобные ограничительные действия.

    Ранее президент США Дональд Трамп включил в новый указ приостановку ограничений против российских чиновников, банков и организаций, которые предполагал недавний закон о санкциях в отношении России.

    Как отметил Рубио, глава Белого дома приостановил введение новых санкций, чтобы проверить, могут ли идущие переговоры с Москвой и Киевом завершить конфликт.

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