В Кремле исключили украинское урегулирование без участия представителей Киева

Песков: кто-то в Киеве должен принять решение по урегулированию кризиса

Урегулировать украинский кризис без участия представителей Киева невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение американского президента Дональда Трампа о возможности решения конфликта без главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. С ним проведет встречу российский президент Владимир Путин.