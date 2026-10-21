Путин поблагодарил Трампа за особое внимание к конфликту на Украине

Американский лидер Дональд Трамп уделяет особенное внимание украинскому кризису, в первую очередь по гуманитарным соображениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

«Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание прежде всего в гуманитарных соображениях», — сказал он.

Также Путин отметил, что в последнем разговоре по телефону с ним Трамп опирался на необходимость урегулирования ситуации.

Уиткофф в разговоре с российским президентом заявил, что имеется основа для остановки боевых действий на Украине. Также он выразил надежду на ближайшее возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

Переговоры Путина с Уиткоффом начались сегодня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.