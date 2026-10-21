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    Маск ограничил доступ Украины к системе Starshield — WSJ

    WSJ: Маск ограничил доступ Украины к системе Starshield

    Фото: РИА «Новости»

    Основатель компании SpaceX Илон Маск санкционировал замедление работы военной версии Starlink, в которой нуждается Украина. Американский предприниматель ограничил Киеву доступ к услугам спутниковой связи военного назначения Starshield, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации [президента США Дональда] Трампа, сообщили официальные лица США и люди, знакомые с ситуацией», — заявили в материале.

    Ранее Маск и Трамп выражали недовольство из-за ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам в России, производящим дизельное топливо. По мнению американского лидера, действия ВСУ привели к росту цен на энергоносители.

    По словам собеседника газеты, на прошлой неделе Маск ограничил скорость передачи данных для Украины. В результате несколько украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков оказались практически бесполезными.

    Некоторые американские чиновники заявили, что бизнесмен самостоятельно принял такое решение, не советуясь с Трампом. Но один из источников газеты отметил, что Маск перед замедлением скорость обсуждал этот вопрос с президентом и многими высокопоставленными представителями администрации США.

    Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что российский «Рассвет» работает на более высоких орбитах, нежели Starlink — выше на 300–400 километров.

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