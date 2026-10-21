Основатель компании SpaceX Илон Маск санкционировал замедление работы военной версии Starlink, в которой нуждается Украина. Американский предприниматель ограничил Киеву доступ к услугам спутниковой связи военного назначения Starshield, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации [президента США Дональда] Трампа, сообщили официальные лица США и люди, знакомые с ситуацией», — заявили в материале.

Ранее Маск и Трамп выражали недовольство из-за ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам в России, производящим дизельное топливо. По мнению американского лидера, действия ВСУ привели к росту цен на энергоносители.

По словам собеседника газеты, на прошлой неделе Маск ограничил скорость передачи данных для Украины. В результате несколько украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков оказались практически бесполезными.

Некоторые американские чиновники заявили, что бизнесмен самостоятельно принял такое решение, не советуясь с Трампом. Но один из источников газеты отметил, что Маск перед замедлением скорость обсуждал этот вопрос с президентом и многими высокопоставленными представителями администрации США.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что российский «Рассвет» работает на более высоких орбитах, нежели Starlink — выше на 300–400 километров.