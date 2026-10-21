Путин в разговоре с Уиткоффом затронет тему встречи с Трампом в Китае

Путин заявил, что обсудит с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

Президент России Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом заявил, что обсудит с ним вероятную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Трамп подчеркивал, что готов провести встречу с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Одной из тем повестки могло бы стать урегулирование украинского конфликта, отмечали американские СМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио констатировал, что контакты по поводу переговоров могли вестись, но о принятии финального решения на этот счет ему ничего не известно.

В Кремле заявляли, что перспективы трехсторонней встречи на АТЭС с участием Путина, Си Цзиньпина и Трампа зависят от рабочих графиков трех лидеров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков такую возможность не исключал.