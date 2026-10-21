Путин заявил, что освобожденный Стивен Хаббард уже в аэропорту Пулково

Освобожденный Стивен Хаббард, которого суд в России признал виновным в наемничестве, уже в аэропорту Пулково. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выразил благодарность главе государства за его освобождение.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Путина освободить 73-летнего американца. В октябре 2024 года в России его признали виновным в наемничестве после участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Военного приговорили к 10 месяцам колонии общего режима.

Сегодня президент России начал переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча проходит в Константиновском дворце. С российской стороны в ней принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как ранее отметил госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф передаст России итоги вчерашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.