Уиткофф анонсировал переговоры России, США и Украины в столице ОАЭ

Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины на уровне рабочих групп пройдут 10 и 11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в соцсети X .

«Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября, продвигая миссию президента Трампа по завершению войны», — написал он.

Уиткофф добавил, что участники сконцентрируются на обсуждении договоренностей о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру.

Кроме того, американские переговорщики встретятся на этой неделе с представителями Евросоюза, НАТО, Великобритании, Франции и Германии. Планируется обсудить гарантии безопасности для Украины и экономические возможности для поддержки ее восстановления.

Уиткофф отметил, что США с нетерпением ожидают продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении заключения устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее Турция сообщала США о готовности предоставить в Анкаре площадку для проведения технических консультаций и встреч на высшем уровне в рамках урегулирования украинского конфликта.