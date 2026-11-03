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    Уиткофф анонсировал переговоры России, США и Украины в столице ОАЭ

    Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби

    Фото: РИА «Новости»

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины на уровне рабочих групп пройдут 10 и 11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в соцсети X.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября, продвигая миссию президента Трампа по завершению войны», — написал он.

    Уиткофф добавил, что участники сконцентрируются на обсуждении договоренностей о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики встретятся на этой неделе с представителями Евросоюза, НАТО, Великобритании, Франции и Германии. Планируется обсудить гарантии безопасности для Украины и экономические возможности для поддержки ее восстановления.

    Уиткофф отметил, что США с нетерпением ожидают продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении заключения устойчивого и всеобъемлющего мирного соглашения.

    Ранее Турция сообщала США о готовности предоставить в Анкаре площадку для проведения технических консультаций и встреч на высшем уровне в рамках урегулирования украинского конфликта.

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