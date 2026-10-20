ВС России ударили БПЛА по объектам логистической и портовой инфраструктуры ВСУ

Российские войска ночью нанесли удар беспилотниками по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые ВСУ использовали в своих интересах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате удара поражены: в Хмельницкой области логистический центр „Гранд импорт“ в Хмельницком, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Волынской области поразили транспортно-логистический центр ООО «Виндор Транс Сервис» в населенном пункте Ковель. Там украинские войска хранили и распределяли грузы и имущество.

В Одесской области ударили по трем морским судам типа «сухогруз» в порту Рени. Они занимались разгрузкой грузов военного и двойного назначения, нужных для ВСУ. Также ВС России осуществили удары по объектам портовой инфраструктуры, обеспечивающим функционирование разгрузочно-погрузочных терминалов, и поразили «сухогруз» на морском переходе в порт Одесса.