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    Лантратова сообщила о важном шаге после Алешек

    Лантратова сообщила о договоренностях по новым гуммиссиям после Алешек

    Фото: РИА «Новости»

    Гуманитарной миссии в Алешках предшествовали многомесячные переговоры. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченная по делам человека в России Яна Лантратова.

    Свой пост омбудсмен проиллюстрировала кадрами с раздачей еды населению Алешек. Она объяснила, что провести миссию в этом городе удалось благодаря переговорам и «большому совместному труду».

    Условия жизни в Алешках остаются сложными. По словам Лантратовой, стороны договорились проводить аналогичные операции регулярно. Такую сделку она назвала «очень важным шагом».

    Лантратова продолжит работать с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в данном контексте.

    Россия и Украина 31 октября завершили гуманитарную миссию по поддержке жителей Алешек. Всех желающих из города вывезли.

    Ради этого конфликтующие стороны установили в Алешках режим тишины, договориться об этом удалось в том числе при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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