Лантратова сообщила о важном шаге после Алешек

Лантратова сообщила о договоренностях по новым гуммиссиям после Алешек

Гуманитарной миссии в Алешках предшествовали многомесячные переговоры. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченная по делам человека в России Яна Лантратова.

Свой пост омбудсмен проиллюстрировала кадрами с раздачей еды населению Алешек. Она объяснила, что провести миссию в этом городе удалось благодаря переговорам и «большому совместному труду».

Условия жизни в Алешках остаются сложными. По словам Лантратовой, стороны договорились проводить аналогичные операции регулярно. Такую сделку она назвала «очень важным шагом».

Лантратова продолжит работать с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в данном контексте.

Россия и Украина 31 октября завершили гуманитарную миссию по поддержке жителей Алешек. Всех желающих из города вывезли.

Ради этого конфликтующие стороны установили в Алешках режим тишины, договориться об этом удалось в том числе при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.