ВС России поразили логистический центр и военное производство на Украине

Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили несколько объектов в тыловых районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди них — склад вооружения, логистический центр для перевозки военных грузов, производственное здание завода «Укрспецсвязь» и электровоз на железнодорожном перегоне.

По данным ведомства, атаки провели операторы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». На заводе «Укрспецсвязь», как уточнили в Минобороны, выпускают продукцию военного и двойного назначения.

В пресс-службе добавили, что поражение таких объектов снижает возможности украинских вооруженных формирований вести боевые действия.

Ранее стало известно, что российские военные поразили в Черном море сухогруз, доставляющий грузы в интересах боевиков ВСУ. Судно ликвидировали в 58 километрах южнее Одессы.