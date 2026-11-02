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    ВС России поразили логистический центр и военное производство на Украине

    Минобороны: «Герани» атаковали военные грузы, завод «Укрспецсвязь» и электровоз

    ДСНС Украины
    Фото: ДСНС Украины

    Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили несколько объектов в тыловых районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Среди них — склад вооружения, логистический центр для перевозки военных грузов, производственное здание завода «Укрспецсвязь» и электровоз на железнодорожном перегоне.

    По данным ведомства, атаки провели операторы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». На заводе «Укрспецсвязь», как уточнили в Минобороны, выпускают продукцию военного и двойного назначения.

    В пресс-службе добавили, что поражение таких объектов снижает возможности украинских вооруженных формирований вести боевые действия.

    Ранее стало известно, что российские военные поразили в Черном море сухогруз, доставляющий грузы в интересах боевиков ВСУ. Судно ликвидировали в 58 километрах южнее Одессы.