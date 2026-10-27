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    Песков ответил на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине

    Песков: дату трехсторонних переговоров по Украине пока не определили

    Фото: РИА «Новости»

    Точную дату запланированных трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса пока не определили, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Нет, пока даты нет», — отметил пресс-секретарь президента.

    Ранее Песков сообщил, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов в первой половине ноября должен пройти новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису при участии представителей США. Основной темой встречи станут вопросы безопасности для двух стран — России и Украины — после выхода на мирное урегулирование.

    Что известно о предстоящем диалоге и какие шаги ему предшествовали — в материале 360.ru.

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