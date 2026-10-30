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    Россия и США начали согласовывать даты трехсторонней встречи в Абу-Даби

    Фото: 360.ru

    Россия и Соединенные Штаты запустили процесс согласования даты встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби», — отметил Ушаков.

    Он добавил, что встреча состоится в ноябре.

    Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Ушаков отметил, что в Кремле услышали эти слова.

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