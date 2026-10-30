Мелания Трамп заявила, что на эвакуацию из Алешек согласились 750 человек

Гуманитарная миссия в Алешках готова безопасно эвакуировать более 750 жителей, выразивших желание выехать из населенного пункта. Об этом в соцсети Х сообщила первая леди США Мелания Трамп.

«Наш приоритет — спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи», — написала супруга американского президента.

Гуманитарная миссия в Алешках полностью скоординирована между Россией и Украиной, отметила Мелания Трамп.

В Кремле отметили слаженную работу омбудсменов России и Украины во время проведения гуманитарной операции в Алешках. В населенный пункт уже приезжают машины с необходимыми для местных жителей грузами.

Обе стороны соблюдают режим тишины, установленный в Алешках в гуманитарных целях. Российский омбудсмен Яна Лантратова отметила важную роль военных ВС РФ в организации миссии.