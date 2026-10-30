Ушаков заявил, что Украина игнорирует требования Трампа не бить по НПЗ

«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», — отметил Ушаков.

Ранее лидеры двух стран договорились о поставках российского дизеля в обмен на частичное снятие санкций. Одновременно Трамп обратился к украинским властям и потребовал, чтобы они прекратили удары по НПЗ на территории России. В Киеве эти договоренности встретили резкое неприятие.