Ушаков заявил, что Украина игнорирует требования Трампа не бить по НПЗ
Ушаков: Киев ослушался Трампа и продолжил бить по российским НПЗ
Власти Украины проигнорировали настойчивые требования главы Белого дома Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», — отметил Ушаков.
Ранее лидеры двух стран договорились о поставках российского дизеля в обмен на частичное снятие санкций. Одновременно Трамп обратился к украинским властям и потребовал, чтобы они прекратили удары по НПЗ на территории России. В Киеве эти договоренности встретили резкое неприятие.