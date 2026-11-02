Турция предложила США площадку для переговоров по Украине

Турция сообщила США, что готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в турецком кабинете министров.

По словам собеседника, Анкара готова предоставить площадку как для технических консультаций, так и для встреч на высшем уровне. Сигнал об этом передали Вашингтону на фоне инициатив, которые американцы предпринимают по украинскому урегулированию.

Формат и уровень переговоров будут зависеть от договоренностей сторон. Турция готова принять их в любом случае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. По его словам, он рассчитывает на посредничество турецких властей.