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    Турция предложила США площадку для переговоров по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Турция сообщила США, что готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в турецком кабинете министров.

    По словам собеседника, Анкара готова предоставить площадку как для технических консультаций, так и для встреч на высшем уровне. Сигнал об этом передали Вашингтону на фоне инициатив, которые американцы предпринимают по украинскому урегулированию.

    Формат и уровень переговоров будут зависеть от договоренностей сторон. Турция готова принять их в любом случае.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. По его словам, он рассчитывает на посредничество турецких властей.

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