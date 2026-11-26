Во всех мобильных операционных системах нужно предусмотреть возможность выбора моделей ИИ, в том числе отечественные разработки. Об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

«Для всех операционных систем, которые действуют в России на мобильных устройствах, нужно предусмотреть так называемое окно выбора: то есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причем только зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью или ИИ-агентом, в том числе отечественных компаний, воспользоваться», — отметил глава государства.

Путин обозначил четыре направления поддержки отечественных разработок в области искусственного интеллекта. Президент призвал деятелей науки и искусства сотрудничать со специалистами по ИИ, это поможет в развитии технологий и сохранения российской идентичности.

Глава государства напомнил о рисках при использовании ИИ в работе. Особую угрозу для пользователей представляют иностранные цифровые модели, отметил Путин.