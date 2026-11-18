Успех взаимных контактов России и Таиланда на политическом, экономическом и гуманитарных уровнях обсудил президент Владимир Путин с премьер-министром королевства Анутином Чанвиракуном. Как сообщила пресс-служба Кремля встреча прошла в конце первого дня саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Отношения наши развиваются по очень многим направлениям. Рад возможности сегодня обсудить все возможности, которые нам предоставляет то, что мы сделали до сих пор, и поговорить с вами и с вашими коллегами о том, что мы должны и обязательно будем делать вместе в ближайшей перспективе», — заявил президент России.

Он отметил, что в этом году в Таиланде с большим успехом прошел фестиваль «Русские сезоны».

В четверг, 19 ноября, на саммите АТЭС пройдет встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на встречу отвели один час.