Путин упомянул о встрече с Уиткоффом и Кушнером на переговорах с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин упоминал о встрече с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Упоминалось, конечно», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста.
Российский лидер 12 ноября принял в Кремле спецпосланников американского коллеги. Они обсудили итоги трехсторонних переговоров, состоявшихся накануне в Абу-Даби, и наметили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию.
Про прибытии в Шэньчжэнь Путин встретился с председателем КНР на деловом завтраке.
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