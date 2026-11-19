На полях саммита АТЭС могут поднять вопрос инспекций в США, Росии и Китае в рамках в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов. Американский президент Дональд Трамп допустил такую возможность в разговоре с Fox News .

Журналисты спросили, не собирается ли он предложить проводить инспекции ядерных арсеналов в России, Китае и США. Трампу это показалось хорошей идеей.

«Думаю, это нормально», — ответил он.

Опрошенные эксперты заявили в эфире телеканала, что Трамп мог бы воспользоваться трехсторонними переговорами для продвижения соглашения о контроле над вооружениями. США всерьез обеспокоены растущим ядерным арсеналом Китая, а в феврале истек срок действия договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент США уже поднимал этот вопрос во время майской поездки в Пекин и сентябрьского визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Он призывал провести переговоры о контроле над вооружениями.