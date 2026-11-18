Двусторонняя встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована после пленарного заседания саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

«Вам, журналистам, ждать начала [двусторонней встречи Путина и Трампа нужно] после завершения пленарного заседания», — пояснил Ушаков.

Ранее главы России и США встретились на торжественном приеме, который дал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в честь лидеров экономик форума АТЭС. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, предметного разговора между ними не было, президенты просто поприветствовали друг друга.