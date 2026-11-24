Президент России Владимир Путин назначил своего советника Алана Гаглоева специальным представителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти. Утвержденный главой государства указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вступил в силу с даты подписания 24 ноября.

Алан Гаглоев имеет юридическое и экономическое образование. В 2022 году победил на выборах и стал президентом Южной Осетии.

В июне 2026 года сложил с себя полномочия и занял пост советника российского лидера. Обязанности главы республики принял на себя премьер-министр Марат Камболов.